Lotoda büyük ikramiyeyi 433 kişi kazandı

Filipinler'de cumartesi günü yapılan Büyük Loto çekilişinde 433 kişi, 9-45-36-27-18-54 sayılarını tutturarak 236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiyeyi kazandı. Çekilişten çok sayıda kişiye büyük ikramiye çıkması, tartışmaları beraberinde getirip lotonun güvenilirliği konusunda şüphelere yol açtı. Filipinler Üniversitesinden Matematik Profesörü Guido David, çok sayıda kişinin doğru sayıları tutturma ihtimalinin "binden fazla sıfırla takip edilen" bir sayı olduğunu ifade etti. David, "Sayılara bakarsak hepsi 9'un katları. Bu yüzden bazı insanlar bunu oldukça şüpheli buluyor" dedi. David ayrıca bir kişinin Büyük Loto çekilişini kazanma ihtimalinin 29 milyonda bir olduğunu söyleyerek, "Sonucu olağandışı veya şaşırtıcı bulan insanları suçlamıyorum. Ben de sonuca şaşırdım." ifadesini kullandı.

Filipinler senatosu azınlık lideri Koko Pimentel, sonucun "şüpheli" olduğunu belirterek, soruşturma açılması çağrısında bulundu. Pimentel, "Bu loto oyunları Filipinler Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmiştir. Bu nedenle, bu oyunların dürüstlüğünü korumamız gerekiyor" dedi.

Filipin Yardım Kuruluşu Çekiliş Ofisi (PCSO) Müdürü Melquiades Robles ise herhangi bir usulsüzlük olmadığını söyledi. PCSO'ya göre kazananlarının çoğu Metro Manila bölgesinden.

Kişi başı 545 bin pezo

236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiye, 433 kişiye bölündüğünde kazanan her bir kişiye 545 bin pezo (9 bin 276 dolar) düşüyor. Büyük Loto'ya katılanlar 1'den 55'e kadar 6 sayı seçiyor.