Louvre Müzesi greve gitti: Ziyarete kapatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, personelin maaş ve çalışma koşullarına ilişkin talepleri nedeniyle başlatılan grev sonucu bugün ziyarete açılmadı.

Yerel saatle 09.00’da açılması planlanan müze, sendikaların çağrısıyla başlatılan grev kapsamında kapalı kaldı.

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, müzede görev yapan personelin ücretler ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerinin karşılanmaması üzerine grev kararı alındığı belirtildi. Paris’in simgelerinden biri olan müzede, yaklaşık 500 kişilik bir salonda kapalı kapılar ardında yapılan toplantının ardından grevin belirsiz bir süre devam edeceği ifade edildi.

Müzenin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda ise, “Grev nedeniyle müze geçici olarak ziyarete kapalıdır. Yaşanan aksaklık için özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

19 Ekim’deki soygun hâlâ gündemde

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi, 19 Ekim’de yaşanan büyük soygunla da gündeme gelmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği belirsiz dört kişi, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’ne girmişti.

Soygunda, toplam değeri 88 milyon euro olan dokuz parça mücevher çalınmış, kaçış sırasında ise 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç düşürülmüştü. Hasar gören taç, müze dışında bulunmuştu. Hırsızlar olay yerinden motosikletlerle kaçmıştı.

Soygunun ardından güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Louvre, üç gün sonra yeniden ziyarete açılmıştı. Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzede izinsiz girişleri önleyici sistemler ve çevredeki yollara araç çarpmasını engelleyecek bariyerler dahil olmak üzere ek güvenlik önlemleri alınacağını duyurmuştu.