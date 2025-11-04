Louvre Müzesi soygununda skandal: Güvenlik şifresi “LOUVRE” çıktı

Fransa'da kapısında kuyruklar oluşan, değerine paha biçilemeyen eserlerin sergilendiği Louvre Müzesi geçtiğimiz haftalarda soyulmuş ve milyonlarca dolarlık eserler çalınmıştı. Soygunun ardından iki kişi yakalanırken, hırsızların amatör olduğu ve yerel suçlara karışan isimler olduğu açıklanmıştı.

Soyguna ilişkin soruşturma devam ederken, müzenin video izleme sunucusuna erişim için kullanılan şifrenin de müzenin adı olan 'LOUVRE'dan oluştuğu ortaya çıktı.

Kamera ve alarm sistemlerinde ciddi güvenlik açıkları bulunduğu, ağın ele geçirilmesi durumunda eserlerin kolayca çalınabileceğinin daha önce raporlandığı ancak müze yönetiminin uyarıları dikkate almadığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

20 Ekim sabahı forklift yardımıyla müzeye giren iki kişi, birkaç dakika içinde yaklaşık 88 milyon Euro değerindeki mücevherleri alarak scooter’la kaçmıştı. Soygunun ardından 7 kişi gözaltına alınırken dördü “örgütlü hırsızlık” ve “suç örgütü kurmak” suçlamalarıyla tutuklanırken, üç kişi serbest bırakılmıştı.