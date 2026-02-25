Louvre Müzesi'nde kriz sonrası yönetim değişikliği: Macron yeni ismi duyurdu

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre Müzesi'nde yaşanan gelişmelerin ardından yönetim değişikliğine gidildi.

Müzenin Müdürü Laurence des Cars, son dönemde art arda yaşanan güvenlik ve altyapı sorunlarının gölgesinde dün görevinden istifa etti. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, müzenin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturulması için yeni bir atılım sürecine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

7 dakikalık soygun ve operasyonlar

Louvre, 19 Ekim 2025'te gerçekleşen ve dünya gündemine oturan bir soygunla sarsılmıştı. Dört kişi tarafından yaklaşık 7 dakika süren olayda tarihi değere sahip 8 mücevher çalınmıştı. Şüpheliler iki hafta içinde yakalansa da çalınan eserler ele geçirilememişti.

Müze ayrıca altyapı sorunlarıyla da gündeme geldi. 26 Kasım 2025'te antik Mısır eserlerinin bulunduğu kütüphanede su sızıntısı yaşanmış, çeşitli kitap ve belgeler zarar görmüştü. 15. ve 16. yüzyıla ait eserlerin yer aldığı 707 numaralı Duchatel bölümünde tespit edilen ciddi su sızıntısı nedeniyle bazı alanlar 13 Şubat'ta ziyarete kapatılmıştı.

Bunun yanı sıra 10 Şubat'ta müzede ziyaretçileri hedef alan geniş çaplı bir "bilet dolandırıcılığı" ağına yönelik operasyon düzenlenmiş, aralarında iki müze çalışanının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Paris Savcılığı, şüpheliler hakkında "organize dolandırıcılık", "suç örgütüne katılma" ve "aktif yolsuzluk" suçlamalarıyla kovuşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Macron yeni müze müdürünü duyurdu

Yaşanan gelişmelerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, müzenin başına Christophe Leribault'yu atadı.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon tarafından duyurulan atamanın, Louvre'da güvenlik ve yönetim yapısının güçlendirilmesine yönelik yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.