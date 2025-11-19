Louvre Müzesi'nde soygun sonrası yeni önlemler devrede

Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de yaşanan 88 milyon dolarlık hırsızlık olayının ardından güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor.

100 adet kamera yerleştirilecek

Müze Müdürü Laurence des Cars, Ulusal Meclis’te yaptığı açıklamada, güvenliği artırma planları kapsamında önümüzdeki yılın sonuna kadar müze çevresine 100 adet dış mekan kamerası yerleştirileceğini duyurdu. Des Cars ayrıca, Louvre alanı içinde bir “polis karakolu” kurulacağını belirterek Paris polisiyle iş birliğinin güçleneceğini ifade etti.

"Sorumluluğu tamamen üstleniyorum"

Des Cars, mecliste yaptığı konuşmada soygun sonrası hazırlanan ve “müzenin altyapısını güncelleyememesinin, sanat eserlerine yapılan aşırı harcamalarla daha da kötüleştiğini” ifade eden rapora da yanıt verdi.

Laurence des Cars, “Bu alımların sorumluluğunu tamamen üstleniyorum; bunlar ülkemizin ve koleksiyonlarımızın gururudur. Louvre’daki çalışmalar, ulusal koleksiyonların zenginleştirilmesiyle rekabet olarak görülmemelidir” dedi.