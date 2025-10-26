Louvre’da 88 milyon euroluk soygun: İki kişi tutuklandı

Fransız basınına göre, Le Parisien gazetesi olayla bağlantılı iki şüphelinin dün akşam saatlerinde polis tarafından tutuklandığını duyurdu.

19 Ekim sabahı meydana gelen olayda, dört kişilik bir grup kamyonun yük asansörünü kullanarak müzeye girdi. Hırsızlar, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nde bir pencereyi kırarak içeri girdi ve 9 eseri çaldı.

Kaçış sırasında, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç yere düşerek hasar gördü ve müze dışında bulundu. Hırsızlar olay yerinden motosikletlerle kaçtı.

88 milyon euroluk kayıp

NTV'de yer alan habere göre Paris Savcısı Laure Beccuau, çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğunu belirtti. Ancak mücevherlerin eritilmesi halinde bu miktarın elde edilemeyeceğini ifade etti.

Beccuau, olayla bağlantılı dört kişinin bulunduğunu ve parmak izi incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

“Engellenebilir Bir Başarısızlık”

Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, Fransız Senatosu’nun Kültür Komisyonu’na verdiği ifadede olayın sorumluluğunu kabul etti. Des Cars, “Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum” dedi.

Olayın ardından müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolu kurulması çağrısında bulundu.

Des Cars, “Müzeler doğası gereği açık alanlardır ama bu, güvenlik zaaflarını görmezden gelmemiz anlamına gelmez. Yaşanan, kaçınılmaz değil; engellenebilir bir başarısızlıktır” ifadesini kullandı.