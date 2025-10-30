Louvre’daki tarihi soygunda 5 yeni gözaltı: 102 milyon dolarlık mücevher hâlâ kayıp

Paris Cumhuriyet Savcılığı, 19 Ekim’de Apollo Galerisi’nden çalınan 102 milyon dolar değerindeki mücevherlerin izine henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Soyguna ilişkin ilk iki şüpheli 26 Ekim’de gözaltına alınmıştı. Zanlılardan biri Charles de Gaulle Havalimanı’nda ülkeyi terk etmeye çalışırken, diğeri ise Seine-Saint-Denis banliyösünde yakalanmıştı. Son olarak 5 kişinin daha gözaltına alınmasıyla soruşturmada toplam şüpheli sayısı 7’ye yükseldi.

“Ulusal bir utanç”

Fransa’da kamuoyu olayı “ulusal bir utanç” olarak nitelendirirken, güvenlik zafiyetine ilişkin tartışmalar da büyüyor. Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Louvre’un sabah saatlerinde kamyon yük asansöründen giren 4 hırsız tarafından soyulması, güvenlik protokollerinin yetersizliği yönünde eleştirileri artırdı.

Müze müdürü sorumluluğu kabul etti

Louvre Müdürü Laurence des Cars, olay sonrası Senato’nun Kültür Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, “Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Des Cars’ın istifasını sunduğu ancak bu talebin reddedildiği açıklandı.