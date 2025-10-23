Louvre'un ertesi günü Fransa'da bir müze daha soyuldu!

Fransa'da Louvre Müzesi'nde yaşanan büyük hırsızlığın hemen ardından, ikinci bir olay daha meydana geldi. Langres kentindeki Maison des Lumières Denis Diderot Müzesi, pazartesi sabahı soyulmuş halde bulundu.

Her pazartesi kapalı olan müzede sabah mesaisine gelen çalışanlar, giriş kapısının zorlandığını ve içinde altın ile gümüş paralar bulunan vitrinin kırıldığını fark etti. İlk incelemelere göre hırsızlar, müzede sadece belli başlı madeni paraları hedef aldı; diğer eser ve objelere dokunulmadı.

Langres Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Güvenlik güçleri derhal haberdar edilerek olay yerine sevk edildi. Müze sorumlusu eşliğinde alan tamamen incelendi. İlk tespitlere göre, müzeyi barındıran Hôtel du Breuil binasının yenileme çalışmaları sırasında keşfedilen ‘müze hazinesi'nin bir kısmı (altın ve gümüş madeni paralardan oluşan koleksiyon) çalındı. Hazineyi koruyan vitrin kırık halde bulundu. Müze ekibi, eksik parçaların tam listesini hazırlayarak yetkililere sunmaktadır" denildi.

Hazine 2011'de ortaya çıkarıldı

Söz konusu hazine, 2011 yılında Hôtel du Breuil-de-Saint-Germain binasının restorasyonu sırasında tesadüfen bulunmuştu. Çalışmalar sırasında ahşap panellerin arkasında yaklaşık 2 bin madeni para keşfedilmiş, bunların 1.633'ü gümüş, 319'u altın sikkelerden oluşuyordu. 1790-1840 yılları arasında basıldığı belirlenen bu koleksiyonun değeri o dönemde 90 bin Euro civarında hesaplanmıştı. Yasal düzenlemeye göre, keşfi yapan işçiye hazinenin yarısı verilmiş, diğer yarısı ise kente bırakılmıştı. Paraların bir bölümü, müzede tarihi bir buluntu olarak sergileniyordu.

Güvenlik önlemleri artırılacak ve müze kapalı kalacak

Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, ülkedeki müze ve kültürel alanlarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Maison des Lumières Denis Diderot Müzesi'nin, güvenlik sistemi yenilenene kadar kapalı kalacağı bildirildi. Langres Belediyesi, geçici olarak özel bir güvenlik şirketiyle anlaştı.

Belediye yayımladığı açıklamada, “Bu vandalizm ve hırsızlık eylemini, ortak mirasımıza zarar veren ciddi bir suç olarak şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Faillerin tespit edilmesi ve çalınan eserlerin geri getirilmesi amacıyla jandarmaya suç duyurusunda bulunuldu.