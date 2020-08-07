Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi

07 Ağustos 2020

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn Beyrut liman deposunda meydana gelen patlamanın ihmalden mi, kazadan mı yoksa olası dış müdahaleden mi kaynaklandığını araştıran bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yerel medyada yer alan ve Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından teyit edilen açıklamaya göre Avn, "(patlamanın) Nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla dışarıdan müdahale olasılığı var." dedi.

Patlayıcı madde bulunan bir depoda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmanın üç seviyede yürütüldüğünü söyleyen Aoun, "Öncelikle, patlayıcı madde nasıl girdi ve depolandı... ikincisi, patlama sebebinin ihmal ya da kaza olup olmadığı ... ve üçüncüsü dış müdahale olması olasılığı." dedi.

Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada 145 kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: Reuters