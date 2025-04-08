Lübnan: Hizbullah'ın silahlarını almak için diyaloğa ihtiyaç var

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Lübnan kökenli ABD’lilerden oluşan "Lübnan için ABD Görev Gücü" isimli sivil toplum kuruluşundan bir heyeti kabul etti.

Ekonomik reformlar ve devlet dışındaki güçlerin elindeki silahların alınmasının uluslararası toplumun talebi olduğu gibi Lübnanlıların de talebi olduğunun altını çizen Avn, bu talepleri gerçekleştirmeye bağlı kalacaklarını belirtti.

Avn, Hizbullah'ın silahlarının alınması yönünde sorulan bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Bunun için diyaloğa başvurmanın önemi söz konusu. Yemin töreninde dediğim gibi devlet dışında hiçbir silaha veya silahlı gruba yer olmayacak. Sorunlar da diyalogla çözülüyor, sonuç itibariyle de Hizbullah Lübnan yapılarındandır."

Lübnan'ın ulusal güvenliği için yakında stratejik bir taslak üzerinde çalışmalara başlayacaklarına işaret eden Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlılıklarının altını çizdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü Misyonu'nun (UNIFIL) çalışmalarından övgüyle söz eden Avn, İsrail'in devam eden ihlallere de değinerek, "İsrail'in güneydeki 5 noktadan çekilmemesi Lübnan'ın faydasına değil ve durumu daha da karmaşık hale getiriyor." diye konuştu.

Hükümetin ayrıca ülkenin güneyinde 4 bin 500 askeri daha görevlendirmeye onay verdiğini hatırlatan Avn, "Litani Nehri'nin kuzeyinde de Filistinli grupların kontrolünde olan 6 kampı dağıttık ve şu anda boş durumdalar. Oralardaki silahlara da el konuldu veya imha edildi." ifadelerini kullandı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.