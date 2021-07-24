Lübnan ile Irak'tan hizmet karşılığı petrol anlaşması

Döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorlanan ve ülke genelinde halihazırda günlük elektrik kesintilerinin 20 saati aştığı Lübnan, ödeme konusunda kendisine kolaylıklar sağlaması için birkaç aydan beri görüştüğü Irak hükümeti ile nihai anlaşmaya vardı.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, Irak hükümeti ile varılan anlaşmayı imzaladıktan sonra geldiği Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda kısa bir basın toplantısı düzenledi.

Bağdat yönetimi ile varılan anlaşmanın, Lübnan Elektrik Kurumunun kullanması için 1 milyon ton petrol ithalatını kapsadığını dile getiren Gacar, "Bu anlaşma 4 aylık elektrik üretimini sağlayacak. Bizler Lübnan devletinin çıkarlarını istiyoruz, petrolü hizmet karşılında alıyoruz." dedi.

Irak devletinin Lübnan Merkez Bankası'nda bir hesap açmayı kabul ettiğini ve bu hesap üzerinden Lübnan içinde hizmet satın alacağını söyleyen Gacar, böylece bir doların dahi ülkeden çıkmayacağını aktardı.

Ekonomik krizin her alanda hayatı olumsuz etkilediği Lübnan'da halk, akaryakıt sıkıntısı dolayısıyla son haftalarda devletten ve mahallelerde kurulan özel jeneratörlerden birkaç saat elektrik alabiliyor.