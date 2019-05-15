Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

15 Mayıs 2019

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield ile İsrail-Lübnan sınırını görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesini ziyaret eden Satterfield'i başkent Beyrut'un doğusunda yer alan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Lübnan ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Avn, ülkesinin hava, kara ve deniz egemenliğine bağlılığını vurguladı.

Lübnan-İsrail sınırlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı doğrultusunda belirlenmesinin istikrara katkı sağlayacağına işaret eden Avn, söz konusu sınırların belirlenmesi için ABD'ye katkı sunma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, geçen hafta Lübnan-İsrail deniz sınırını belirleme konusunda dikkate alınacak çalışma mekanizmasıyla ilgili önerilerini ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard'a iletmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili Satterfield, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile de makamlarında görüştü.

Dün Lübnan'a gelen Satterfield'in, Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya gelerek Lübnan ve bölgesel gelişmeleri konuştuğu açıklanmıştı.

Lübnan-İsrail sınırındaki durum

Lübnan ve İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail kara suları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

Kaynak: AA