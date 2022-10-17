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Lübnan: İsrail askeri botları deniz sınırını ihlal etti

Lübnan ordusu İsrail'e ait askeri botların sınırı ihlal ederek ülkenin kara sularına girdiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Lübnan ordusu İsrail'e ait 2 askeri botun sınırı ihlal ederek Lübnan kara sularına girdiğini açıkladı.

Lübnan ordusunun konuya ilişkin açıklamasını ülkenin resmi ajansı NNA yayımladı.

Açıklamada, "Düşman İsrail'e ait bir askeri bot Lübnan'ın deniz sınırlarını ihlal ederek 1 saat 5 dakika boyunca kara sularımızda kaldı. Yine aynı bölgede ikinci bir İsrail botu sınırı ihlal etti, bu bot daha kısa süre kara sularımızda kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ihlallerin, güney sınırında bulunan gözlemci konumundaki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'ne iletildiği ve takip edildiği kaydedildi.

Diplomatik ilişkileri bulunmayıp savaş halinde olan komşu iki ülke arasında, deniz sınırı çizimi konusunda ilerleyen günlerde BM ve ABD arabuluculuğunda bir anlaşma imzalanması bekleniyor.

Lübnan ordusunun açıkladığı denizdeki sınır ihlallerinin anlaşmadan önce meydana gelmesi dikkati çekti.

 

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