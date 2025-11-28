Lübnan, İsrail'in beton duvarlarını BMGK'ya şikâyet etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in sınır hattı üzerinde iki beton duvar inşa ederek ülke egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmen şikayet etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı şikayet dosyasını BM'deki daimi temsilciliği aracılığıyla iletti. Bakanlık, BMGK ve BM Genel Sekreterliği'ni İsrail'in "egemenlik ihlallerini durdurmak için acilen harekete geçmeye" çağırdı.

Şikayette, İsrail ordusunun inşa ettiği iki beton duvarın kaldırılması ve Tel Aviv yönetiminin "Mavi Hat" olarak bilinen sınırın gerisine çekilmesi talep edildi. Lübnan ayrıca, İsrail'in kendi topraklarında "tampon bölge" oluşturma girişimlerinden vazgeçmesini ve sınır köylerindeki sivillerin evlerine dönebilmesi için koşulların sağlanmasını istedi.

"Müzakere sürecine hazırız"

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve işgalin sona erdirilmesi için müzakere sürecine hazır olunduğu da vurgulandı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 14 Kasım'da yaptığı açıklamada İsrail ordusunun ekim ve kasım aylarında Lübnan toprakları içinde iki beton duvar ördüğünü bildirmişti.