Lübnan krizinde İsrail ordusu Sur şehrinde tahliye başlattı

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İsrail ordusu güney Lübnan sınırındaki Sur (Tyre) şehri için yeni ve geniş kapsamlı bir tahliye uyarısı yayımladı. Askeri makamların paylaştığı harita Sur şehrinin çok büyük bir bölümünü doğrudan kapsıyor. Ordu tahliye emri kapsamına ilk kez Sur içindeki Hıristiyan mahallesini de dahil etti.

Başbakan Benjamin Netanyahu askeri uyarıyla Donald Trump yönetimine kritik bir stratejik mesaj veriyor. Donald Trump diplomatik temaslarla Beyrut üzerindeki askeri saldırıları belirli ölçüde kısıtladı. İsrail ordusu ise Beyrut dışında kalsa bile güney Lübnan hattını en sert şekilde vurma askeri kapasitesini koruduğunu açıkça gösteriyor.

İran ve Lübnan merkezli Körfez anlaşması denklemi

İran yönetimi Lübnan içindeki siyasi ve askeri gelişmeleri Körfez bölgesindeki olası anlaşmalara entegre etmeye çalışıyor. Başbakan Benjamin Netanyahu iki bölgeyi birleştiren stratejik denklemi kesin bir dille reddediyor. Donald Trump ise diplomatik bir uzlaşı sağlamak adına arka planda bağlantıyı kabul ediyor.

ABD başkanı Körfez bölgesinde hızlı bir anlaşma sağlamayı hedefliyor. Trump küresel enerji rotası olan Hürmüz Boğazı geçişlerini yeniden ticarete açmak istiyor. Başkan devamında diğer küresel ve bölgesel önceliklerine odaklanmayı planlıyor.

Değişen Ortadoğu statükosu ve askeri harekat

İsrail yönetimi İran ve müttefiklerinin Lübnan hattında oluşturduğu yeni statükoyu pasif bir şekilde kabullenmiyor. Tel Aviv yönetimi İran ordusunun sahada askeri bir caydırıcılık yarattığı yönündeki tüm iddialara şiddetle itiraz ediyor. Devam eden geniş çaplı savaş Ortadoğu haritasını hızla yeniden şekillendiriyor.

ABD ve İsrail 28 Şubat tarihinde İran hedeflerine yönelik ortak bir askeri harekat başlattı. Bölgede ortaya çıkan mevcut askeri sonuçlar 28 Şubat dönemindeki İsrail ve ABD beklentilerinden tamamen farklı ilerliyor.