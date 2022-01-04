Lübnan lirası dolar karşısında eridi

Lübnan, 2019 yılından bu yana ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyor. Lübnan Merkez Bankası'ndaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede ciddi krize yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı, ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 1 Temmuz tarihli değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu belirtildi.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'na göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020'ye ait raporuna göre Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir yaşanan krizden sonra 8 bin dolardan 3 bin doların altına kadar düştü.