Lübnan'a yardım konferansı 9 Ağustos'ta

08 Ağustos 2020

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'ta yaşanan ve ülkeye büyük zarar veren patlamadan etkilenen Lübnan'a yardım etmek için düzenlenecek olan uluslararası yardım konferansının tarihinin 9 Ağustos olarak belirlendiğini söyledi.

Fransa ve Birleşmiş Milletler'in ortak düzenlediği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağını açıkladığı etkinlik video formatında olacak.

Lübnan'a mali ve sağlık yardımı yapacak olan ülkeler arasında, Fransa, ABD, Rusya, Birleşmiş Milletler, Birleşik Krallık, Avusturya ve Türkiye bulunuyor.