Lübnan'da 7 kişinin katili keskin nişancının Hizbullah üyesi olduğu iddia edildi

Samir Caca liderliğindeki partinin basın sorumlusu Şarli Cıbur, katıldığı bir televizyon programında, 14 Ekim'de 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan Beyrut'taki silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaparak Şiiler ile Hristiyanların mahallelerini birbirinden ayıran Tayyuna bölgesindeki yüksek binalarda konuşlanan keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğunu iddia etti. Cıbur, "Söz konusu kişi daha sonra siyah camlı bir araçla bölgeden çıkarıldı." dedi.

İsim vermeden Hizbullah imasından bulunan Cıbur, "Bir parti olayı bizim üzerimize yıkarak partimizi sorumlu tutmaya çalışıyor." diye konuştu.

Beyrut'ta Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.