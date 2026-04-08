Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 254’e yükseldi

Lübnan Sivil Savunması, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut yanı sıra çeşitli bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırısında can kaybının 254’e, yaralı sayısının ise bin 165’e yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in Lübnan’ın çeşitli bölgelerine yönelik yoğun hava saldırısındaki bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sivil Savunması, İsrail saldırısındaki can kaybının 254’e, yaralı sayısının ise bin 165’e yükseldiği bildirdi. Sivil Savunma açıklamasında, saldırı sonucunda başkent Beyrut’ta 92 kişinin hayatını kaybettiği ve 742 kişinin yaralandığı, başkentin güneyindeki banliyölerde ise 61 kişinin yaşamını yitirdiği ve 200 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, Baalbek bölgesinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını, Hermel bölgesindeyse 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sivil Savunma açıklamasında, Nebatiye kentinde 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 59 kişinin yaralandığı aktarlırken, Aley bölgesinde 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı kaydedildi. Sidon’da yaşanan can kaybı 12, yaralı sayısı 56 olarak açıklanırken, Tire kentindeki can kaybı 17, yaralı sayısı ise 68 olarak açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine, yaptığı son açıklamada hala birçok kişinin enkaz altında kaldığını belirtmiş ve ölü sayısının yükselmesini beklediklerini aktarmıştı. İsrail'in söz konusu saldırısı, İsrail ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana Lübnan'a yönelik en ağır saldırı olarak değerlendiriliyor.