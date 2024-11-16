Lübnan'da bir İsrail askeri daha öldü
İsrail'in ekim ayından beri saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki kayıp sayıları artıyor. İsrail ordusundan bir asker daha öldürüldü. İsrail'in son günlerdeki asker kaybı sekize yükseldi.
İsrail ordusu, karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün yaşanan çatışmalarda çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü belirtildi.
İsrail ordusu, 13 Kasım'da 6, 14 Kasım'da ise 1 İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı.
İsrail makamları, Lübnan'daki çatışmalarda kaç askerinin öldüğüne dair veri yayınlamıyor.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.