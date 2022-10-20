Lübnan'da cumhurbaşkanı yine seçilemedi

Lübnan'da 14. cumhurbaşkanını seçmek için mecliste düzenlenen üçüncü oturumda, hiçbir aday yeterli oyu alamadı.

Mecliste Nebih Berri'nin başkanlığında, 31 Ekim'de görev süresi dolacak Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için, düzenlenen toplantıya 128 milletvekilinden 119'u katıldı.

Seçimde adaylardan Mişel Muavvad 42, Milad Bumulheb 1 oy alırken, 76 geçersiz oy kullanıldı. Oylamada hiçbir adayın seçilmek için gerekli olan oyların 3'te 2'sini alamaması üzerine Berri, meclisin 24 Ekim'de yeniden toplanacağını duyurdu.

Lübnan Meclisinde 29 Eylül'de düzenlenen ilk oturumda, hiçbir aday yeterli oyu alamadığı, ikinci oturumda toplantı yeter sayısı olan 86 milletvekiline ulaşılamadığı için ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilememişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Avn, 31 Ekim 2016'da Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumunun sonunda seçilebilmişti.

Avn, Mayıs 2014'te görevi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'ın yerine, 2,5 yıl süren siyasi çekişmeler ve çalkantılı süreçten sonra koltuğa oturabilmişti.