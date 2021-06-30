Lübnan'da ekmek son beş ayda altıncı kez zamlandı

Lübnan Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 875 gramlık bir poşet ekmeğin 3 bin 750 Lübnan lirasından (2,47 dolar) satılacağı kaydedildi. Açıklamada, önceden 910 gram olan bir poşet ekmeğin gramajının da 875 grama düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, ekmeğe yapılan zammın dünya genelinde buğday fiyatlarındaki artışın yanı sıra dolar ve akaryakıt fiyatlarının, işçi ücretlerinin yükselişi ve Merkez Bankasının şeker sübvansiyonunu kaldırmasından kaynaklandığı aktarıldı.