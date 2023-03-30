Lübnan’da emekliler düşük maaşa tepki gösterdi

Lübnan'da emekliler, ülkedeki ekonomik kriz ve yerel para birimin değer kaybının ardından maaşlarındaki "sert düşüşü" protesto etti. Başkent Beyrut'un "Şehitler Meydanı"nda bir araya gelen yüzlerce emekli asker ve kamu çalışanı, ellerinde Lübnan ve ordu bayraklarıyla, Başbakanlık ofisinin bulunduğu Hükümet Sarayı yakınına kadar yürüdü.

Burada tel örgü ve barikatlarla yoğun önlem alan güvenlik güçleri, göstericilerin Hükümet Sarayı'na yaklaşmasına izin vermedi.

"Lübnan ve halkı ölümün eşiğinde" ve "Emekliler aç, hükümet nerede" yazılı pankartlar taşıyan emekliler adına, basın açıklaması yapan emekli Albay Kula Muzher, hükümetten yaşam şartlarının düzetilmesini istedi. Muzher, "Bu yıl zamlı maaşlarımızda yüzde 68 oranında bir düşüş yaşandı. Bugünden itibaren sonumuzun ne olacağını ve durumumuzun nereye varacağını bilmiyoruz." dedi.

Hükümetin emeklilere Merkez Bankası üzerinden, "karaborsada 110 bin olan 1 doları, 28 bin liradan vermesini" talep eden Muzher, tüm emeklilerin alım gücünün yükselmesi için ek sosyal hakların tanınması gerektiğini kaydetti.

“Ekmek parasına bile yetmiyor”

Askeri üniformasıyla eyleme katılan ve orduda 30 yıl görev yaptığını belirten Atif Hacı Şehadi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'dan bu yana yaşanan ekonomik kriz nedeniyle maaşının yüzde 90 düştüğünü belirtti.

Taşıma, okul ve aile geçimi gibi önemli masrafları ödemekte ciddi zorluklar çektiğini anlatan Şehadi, "Maaşım 30-40 dolara indi. Hiçbir şey alamıyorum. Ekmek parasına bile yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Maaşlarının "düşük dolar kuru üzerinden ödenmesi" talebinin dile getirmek isteyen göstericiler, açıklamanın ardından Lübnan Merkez Bankası binası önünde toplandı.

Banka binasına girmek isteyen göstericiler ve güvenlik güçleri arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilerin içeriye girmesine izin vermedi.

Dolar mevduat hesapları donduruldu

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Nüfusun %80’i yoksulluk sınırında

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı. Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.

Dünya Bankasının Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti. Nüfusunun yüzde 80'i yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan'da, 14 Mart'ta karaborsada 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem gören dolar, 21 Mart'ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.