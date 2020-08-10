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Lübnan'da hükümet istifa etti

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine istifa etti

Lübnan'da hükümet istifa etti
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Lübnan Sağlık Bakan, Beyrut'taki patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Hasan Diyab hükümetinin istifasını sunduğunu açıkladı.

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