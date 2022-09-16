Lübnan'da memur ve asker maaşlarında 3 kat artış

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Meclis, 2022 bütçe taslağının tartışıldığı bir oturum gerçekleştirdi.

Meclis oturumda, kamu sektörü çalışanları, askeri personel ve emeklilerin maaşlarını üç kat artırmayı kabul etti.



Oturumda konuşan Lübnan Maliye Bakanı Yusuf el-Halil, harcamaların 47 bin 328 milyar Lübnan lirasından (yaklaşık 1,2 milyar dolar) 37 bin 859 milyar liraya (yaklaşık 974 milyon dolar) düşürüldüğünü belirtti.

Halil, bütçe açığının, toplam harcamaların yüzde 36'sına tekabül eden yaklaşık 13 bin 500 milyar liraya (yaklaşık 3,5 milyon dolar) ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Meclis Başkanı Nebih Berri, bazı parlamento bloklarının milletvekillerinin bütçeyle ilgili oylama sırasında geri çekilmesi nedeniyle bütçenin tartışmasını 26 Eylül'e erteledi.

"Değişim" ve "Güçlü Cumhuriyet" dahil olmak üzere bazı bloklar, mevcut bütçenin "gerçek bir vizyon ve ciddi reformlardan" uzak olduğunu savunuyor.

Lübnan iki yıldan uzun süredir, yerel para biriminin dolar karşısında rekor değer kaybına, ilaç, yakıt başta olmak üzere temel emtia sıkıntısına ve vatandaşların satın alma gücünde keskin bir düşüşe yol açan tarihinin en kötü ekonomik krizine sahne oluyor.