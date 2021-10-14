Lübnan'da protestocuların üzerine ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

Alınan bilgiye göre, Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü bazı göstericiler de yaralandı. Zaman zaman ateş açılmaya devam ediliyor. Gerginlik ile korkunun sürdüğü bölgeye çok sayıda güvenlik gücü intikal etti.

Ölü sayısı 3'e yükseldi

Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3’e, yaralananların sayısı ise 20’ye yükseldi.

Ordudan "sokakları boşaltma" çağrı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Adalet Sarayı'na yürüyen göstericilerin Et-Tayyuna- Badaro bölgesine geldiği sırada üzerlerine ateş açıldığı belirtildi.

Ordu birliklerinin bölgede kontrolü sağlamak üzere anında olay yerine intikal ettiği, ateş açanları yakalamak üzere çalışma başlatıldığı ve bölgede devriyelerin sürdüğü kaydedildi.

Lübnan ordusu, sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltması isterken, sokaklarda görülecek silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, sokaklarda üzerinde silah taşıyanların kişilerin askerlerce hedef alınacağı ifade edildi.

Başbakan Mikati'den sükunet çağrısı

Başbakan Necib Mikati, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Beyrut'ta herkesi sükunete çağırarak "Sebep ne olursa olsun fitnenin peşinden gidilmemesine davet ediyorum." ifadelerini kullandı

Bölgede kontrolü sağlamaya çalışan Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Mikati, Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de iletişim kurduğunu kaydetti.

2. kez reddedildi

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi liman patlamasını soruşturan Bitar'ın görevden alınması talebiyle 12 Ekim'de yapılan başvuruyu karara bağladı.

Bitar'ın görevden alınması talebinin Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildiği aktarılan haberde, Mahkemenin, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten hakim Bitar'ı görevden alma yetkisine sahip olmadığı ifade edildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanların, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının talebine karşı dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.