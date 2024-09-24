Lübnan'daki Avustralyalılara çağrı: Hepinizi tahliye edemeyiz, ülkeyi terk edin!

Avustralya hükümeti, Lübnan'da bulunan tüm vatandaşlarını tahliye edecek kapasiteye sahip olmadığını açıkladı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Lübnan'da yaşayan Avustralya vatandaşlarına, mevcut uçuşlar sona ermeden ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Bakan Wong, Lübnan'da 15 ila 30 bin arasında Avustralya vatandaşının bulunduğunun tahmin edildiğini ve bu sayının hükümetin tahliye kapasitesinin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Bu nedenle vatandaşların bireysel olarak hareket ederek ülkeden çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Avustralya, Haziran ve Temmuz aylarında da Lübnan'a seyahat uyarısı yapmış ve vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrılarda bulunmuştu.

Wong, bu uyarıları yinelerken Lübnan’daki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini ve tahliyelerin her an imkânsız hale gelebileceğini belirtti.