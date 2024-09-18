Lübnan’daki çağrı cihazlı saldırının nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı

Lübnan’da 3 bini aşkın yaralı, Suriye ile birlikte ise 12 kişinin ölümüne yol açan çağrı cihazı saldırısının arkasında İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın olduğu öne sürülüyor.

Hizbullah, örgütün lideri Hasan Nasrallah’ın cep telefonlarını İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilebilecek siber saldırılar karşısında savunmasız olarak nitelendirmesinin ardından bu yılın başlarında binlerce çağrı cihazı sipariş etti.

Reuters’ın haberine göre; İsrail ordusu ve ajanları dünkü patlamadan aylar önce, üretim sürecinde, 5 bin adet çağrı cihazına erişim sağlamayı başardı ve aygıtların içine az miktarda patlayıcı gücü yüksek madde yerleştirdi.

Kod içeren bir madde yerleştirildi

Ajansa konuşan güvenlik kaynakları sonrasında içlerine patlayıcı yerleştirilen çağrı cihazlarının Lübnan’a ihraç edildiğini söyledi.

MOSAAD, cihazların içine kod alan patlayıcı madde içerikli bir kart yerleştirdi. Lübnanlı güvenlik kaynağı, bunu herhangi bir yolla tespit etmenin çok güç olduğunu ifade etti.

Söz konusu kaynak, Hizbullah'ın çağrı cihazlarını Gold Apollo adlı Tayvanlı bir şirketten sipariş ettiğini iddia etti, ancak şirket yöneticileri cihazların aslında Budapeşte, Macaristan'daki BAC Consulting tarafından lisans altında üretildiğini ve satıldığını söyledi.

Patlamayan cihazlar incelendi

Brüksel merkezli kıdemli bir siyasi risk analisti olan Elijah J. Magnier, patlamayan çağrı cihazlarını inceleyen Hizbullah üyeleriyle konuştuğunu açıkladı.

Çağrı cihazları, tüm cihazlara gönderilen ve yaklaşık 10 saniye boyunca titreşmelerine ve bip sesi çıkarmalarına neden olan kodlanmış bir hata mesajı alıyor gibi görünüyordu.

Kullanıcı uyarıyı iptal etmek için çağrı cihazının düğmesine bastığında patlayıcılar infilak etti. Bu tasarım, maksimum hasar vermek için patlama anında çağrı cihazının kullanıcı tarafından tutulmasını sağlıyordu.