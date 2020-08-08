Lübnan'daki gösterilerde 490 kişi yaralandı, 1 polis öldü

08 Ağustos 2020

4 Ağustos Salı günü Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sonra başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi yönetim aleyhinde sloganlar attı.

"Hesap Günü" adıyla düzenlenen gösteride, "Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenler için intikam" ve "Yönetimin değişmesi için bu fırsatı kaçırmıyoruz" şeklinde slogan atan öfkeli bir grup, ekonomik kriz karşıtı gösteriler nedeniyle aylardır demir ve beton bariyerlerle kapatılan Meclis binasına ilerlemek istedi.

Eylemciler, biber gazı kullanarak kendilerini engelleyen güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi.

Öte yandan eylemciler, Şehitler Meydanı'nda yan yana dizilen temsili darağaçlarına Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını astı.

Lübnan İç Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, göstericilerin öfkesinin anlayışla karşılandığı ancak şiddetten uzak durmanın yanı sıra kamu ve özel mülklere zarar verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Ordudan protestoculara hitaben yapılan açıklamada, "Lübnan ordusu olarak Lübnanlıların acıları ile ülkenin içinden geçtiği zor durumu çok iyi anlıyoruz ancak her şeye rağmen eylemlerin barışçıllığını yitirmemesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, başkenti sarsan şiddetli patlamada ordunun da kayıplar verdiği hatırlatıldı. (AA)

Sputnik'te yer alan habere göre, Beyrut’taki protestocular, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı binalarını bastıktan sonra Çevre Bakanlığı’na ve sonrasında da Enerji Bakanlığı’na girdi. Göstericiler son olarak Lübnan Bankalar Birliği binası önünde toplandı.

Yaralı sayısı 490

Lübnan Kızılhaçı’ndan yapılan açıklamada, Beyrut’taki hükümet karşıtı gösterilerde yaralı sayısının 230’u geçtiği belirtildi.

El Manar televizyonu ise gösteriler sırasında yaklaşık olarak 490 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri: Bir görevlimiz hayatını kaybetti

Bu arada Lübnan İç Güvenlik Güçleri, bir güvenlik mensubunun Le Gray otelinde birkaç göstericinin saldırmasıyla düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden bir kişinin Le Gray otelinde güvenliği ve kamu düzenini sağlamaya yönelik görevlerini yerine getirirken birkaç isyancının saldırısına uğradığı, saldırı sonucu yere düştüğü ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

Askeri konvoyların geldiği Beyrut'ta genel durumun kademeli bir şekilde sakinleştiği gelen bilgiler arasında.

Başbakan Diyab'dan "erken seçim" açıklaması

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, erken genel seçim kanununu pazartesi günü Bakanlar Kuruluna sunacağını açıkladı.

AA'nın bildirdiğine göre Diyab, başkent Beyrut'un göbeğindeki Şehitler Meydanı ve ekonomik kriz karşıtı gösteriler nedeniyle aylardır demir ve beton bariyerlerle kapatılan Meclis binası yakınlarında gösteriler devam ederken kameraların karşısına geçti.

Başbakan Diyab, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkmanın ancak erken genel seçimle mümkün olduğunu söyledi.

"Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısında erken seçim yasa tasarısını gündeme getireceğim." diyen Diyab, ülkenin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirtti.

Tüm siyasi partilere anlaşma çağrısı yapan Diyab, "Çok vaktimiz yok. Ben, onlar (siyasi partiler) anlaşıncaya kadar 2 ay bu sorumluluğu üstlenmeye hazırım." dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yıllarca devam eden yolsuzluk ve kötü yönetimin bir sonucu olduğunu kaydeden Diyab, "Liman'dan sorumlu herkes hesap verecek. Bu felaket hesapsız kalmayacak. Soruşturma felaketle bağlantısı olan herkesi kapsayacak şekilde genişletilecek." diye konuştu.

Lübnan'ın, kaldıramayacağı kadar büyük bir felaket yaşadığını aktaran Diyab, mevcut aşamada siyasi hesapların bir kenara bırakılması ve ulusal sorumluluk üstlenilmesi gerektiğini vurguladı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin sayısı 158'e yükseldi

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.