Lufthansa 2030'a kadar 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman hava yolu devi Lufthansa Grubu, Münih'te düzenlenen Sermaye Piyasaları Günü etkinliğinde kamuoyuna duyurduğu yeni stratejik planları ve orta vadeli mali hedefleriyle dikkat çekti. Şirket, bu kapsamda dijitalleşme ve süreç verimliliğini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir personel azaltımına gideceğini açıkladı.

İdari kadroda büyük kesinti yolda

Lufthansa Grubu'nun duyurusuna göre, şirket 2030 yılına kadar idari işlerde görevli 4 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Bu karar, dijitalleşme, otomasyon ve daha etkin süreç yönetimi sayesinde idari yapıyı yeniden şekillendirme çabasının bir sonucu olarak görülüyor. Maliyet düşürme planının, yaklaşık 15 bin idari çalışanın yüzde 20'sini etkilemesi bekleniyor. Lufthansa Grubu'nun toplamda yaklaşık 103 bin çalışanı bulunuyor.

Finansal hedefler yükseltildi

Şirket, orta vadeli finansal hedeflerini de yukarı yönlü revize etti. Yeni hedeflere göre Lufthansa, 2028 yılından itibaren yüzde 8 ila yüzde 10 arasında düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjı elde etmeyi hedefliyor. Şirketin daha önceki hedefi yüzde 8 olarak belirlenmişti.

Mevcut yıl için beklentilere bakıldığında ise, düzeltilmiş FAVÖK'ün planlandığı gibi geçen yılki 1,6 milyar avro seviyesini önemli ölçüde aşması bekleniyor. Ayrıca, yıllık düzeltilmiş serbest nakit akışının 2,5 milyar avroyu aşacağı öngörülüyor. Olası krizlere hazırlık amacıyla ise şirketin 8 ila 10 milyar avroluk asgari likidite seviyesini koruma politikası devam edecek. Şirket, kârının yüzde 20 ila yüzde 40'ının dağıtılmasını öngören mevcut temettü politikasını sürdürecek.

Uçak gecikmelerine rağmen talep yüksek

Lufthansa Grubu, uçak üreticileri Airbus ve Boeing'deki teslimat gecikmeleri nedeniyle uçuş arzının kısıtlı olmasına rağmen, yolcu talebinin güçlü kalmaya devam etmesi sayesinde gelecek yıllarda ortalama getirilerin artacağını tahmin ediyor.

Grubun özel yolcu programı Miles&More'dan daha fazla gelir elde etme hedefi bulunuyor ve 2030'a kadar aktif üye sayısını yüzde 50 artırmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 103 bin çalışanı ile Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketinin yönetimi, alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamada, "2025 ve sonraki yıllar, Lufthansa Grubu için önemli yatırımlar ve kapsamlı düzenlemelerle dolu olacak" ifadelerini kullandı. Bu kapsamlı filo yenileme ve dönüşüm programlarının, grubu uzun vadede daha kârlı ve güçlü hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.