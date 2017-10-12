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Lufthansa, Air Berlin'i satın alıyor

Lufthansa, iflas eden Air Berlin şirketinin büyük bölümünü satın alma konusunda anlaştı. Lufthansa CEO'su Spohr'a göre bu satın alma ile bilet fiyatları daha da ucuzlayacak.

Lufthansa, Air Berlin'i satın alıyor
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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, Berlin’de yaptığı açıklamada, Lufthansa’nın, iflas eden hava yolu şirketi Air Berlin ile 81 uçağını ve 3 bin personelini satın almak için anlaşma imzalayacağını bildirdi.

İki hava yolu şirketinin satın alma anlaşmasını günün ilerleyen saatlerinde Berlin'de imzalayacağını belirten Spohr, "Bugün birkaç saat içinde imza atacağımız büyük bir gün." ifadesini kullandı.

Spohr, satın alma anlaşmasıyla rekabetin Avrupa ve dünya genelinde yoğunlaşacağını, bilet fiyatlarında daha da azalma olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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