ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Lufthansa, Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020’ye kadar durdurma kararı aldı.

Lufthansa, Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin'e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines’ın planlanan uçuşlarını gerçekleştirme ve uçuş ekiplerinin Almanya, İsviçre ve Avusturya'ya dönmeleri için Çin'deki uçuş noktalarına son bir kez uçacakları da belirtildi.

British Airways, Çin uçuşlarını durdurduBritish Airways, Çin uçuşlarını durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısıDünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı

Virüs dünyanın en büyük fuarını ertelettiVirüs dünyanın en büyük fuarını erteletti

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap