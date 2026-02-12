Lufthansa pilotları grevde: En az 69 bin yolcu etkilendi

Almanya’da grev hava yolu ulaşımını etkiledi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ile Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu'nun (UFO) çağrısı üzerine Alman havayolu şirketi Lufthansa’da çalışan pilotlar ve kabin memurları yerel saat ile 00.01’de iş bıraktı.



Emeklilik haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine gerçekleştirilen grev nedeniyle Frankfurt Havalimanı’nda 450, Münih Havalimanı’nda 275 uçuş yapılamazken, Hamburg, Berlin ve Düsseldorf havalimanlarında da yüzlerce sefer iptal edildi.

Alman Havaalanları Birliği (ADV) grevden en az 69 bin yolcunun etkilendiğini bildirdi. Greve Lufthansa’nın kargo bölümünde çalışan pilotlar da katıldı.

İş bırakma eylemi bugün saat 23.59’da sona erecek.