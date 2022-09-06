Lufthansa pilotları yeniden greve gidiyor

Almanya'da 5 binden fazla pilotu temsil eden Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, Lufthansa pilotlarının bu hafta tekrar greve gideceğini açıkladı.

Söz konusu grevin ücret anlaşmazlığını tırmandırması ve uçuşlarda daha fazla karmaşaya neden olması bekleniyor.

Lufthansa pilotları 2 Eylül Cuma günü greve gitmiş, şirket Frankfurt ve Münih'teki yaklaşık 800 uçuşunu iptal etmişti.

Vereinigung Cockpit, hem yolcu hem de yük taşıma uçağı pilotlarının greve gideceğini belirtti.

Yolcu pilotları Çarşamba ve Perşembe günleri, kargo pilotları Çarşamba'dan Cuma gününe kadar grev yapacak.

Sendika ücretlerin bu yıl yüzde 5.5, sonraki yıllarda enflasyonun etkilerini telafi edecek şekilde artırılmasını talep ediyor.