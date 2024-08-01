Lufthansa pilotu İsrail'e inmeyi reddetti

Münih'ten kalkan ve Ben-Gurion Havalimanı'na inmesi planlanan uçağın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan (GKRY) bir havalimanına indiği kaydedildi.

KAN'ın haberinde, yolculara uçağın teknik sebeplerden GKRY'ne ineceği ve uçağın İsrail'e gidip gitmeyeceğinin daha sonra açıklanacağının paylaşıldığı aktarıldı. Daha sonra da uçağın, GKRY'nin Larnaka kentinden Almanya'ya döneceği ifade edildi. Yolcuların istedikleri takdirde Larnaka'da inmelerine izin verildiği ancak bagajların uçakta kalacağı ve Almanya'ya döneceği kaydedildi.

ABD'li Delta ve United hava yolu şirketleri, bölgede artan gerginlik sebebiyle Ben-Gurion Havalimanı varışlı uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar iptal ettiğini açıkladı. Lufthansa ve Flydubai'de de benzer kararlar alındı.