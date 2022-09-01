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Lufthansa'da grev: 130 bin kişi etkilenecek

Lufthansa pilotlarının grevi nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinden 130 bin kişi etkilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Almanya havayolları Lufthansa, pilotların grevi nedeniyle yarın Frankfurt ve Münih'teki yaklaşık 800 uçuşun iptal edileceğini ve bu iptallerden 130 bin yolcunun etkileneceğini açıkladı.

Lufthansa bugünkü bazı uçuşların da iptal edileceğini ve önümüzdeki hafta sonu da uçuş iptalleri veya gecikmeler olabileceğini belirtti.

Havayolu tarafından yapılan açıklamada "Lufthansa uçuşları mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadelerine yer verildi.