Lufthansa'dan yaz sezonu kararı: 20 bin uçuş iptal edilecek

Artan jet yakıtı maliyetleri Avrupa'da havacılık sektörünü zorlamaya başladı. Alman hava yolu devi Lufthansa da jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle uçuşların en yoğun olduğu yaz döneminde 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

Jet yakıtı fiyatının Orta Doğu'da çatışmaların başlamasından bu yana iki katına çıktığını hatırlatan şirket, ekim ayına kadar 40 bin metrik ton jet yakıtına denk gelen 20 bin uçuşu durduracaklarını ifade etti.

Karsız kısa mesafeli uçuşların sayısını azalacak

Yeni uçuş planlamasıyla zarar eden kısa mesafeli seferleri azaltmayı hedefleyen şirket, bu plan kapsamında özellikle uzun mesafeli hatları koruyacak ve artan jet yakıtı maliyetlerine rağmen küresel uçuş ağını daha verimli şekilde sürdürmeye çalışacak.

Yeni yaklaşım doğrultusunda, ilk etapta günlük 120 uçuş iptalinin dün uygulamaya konulduğu, kapasite azalması dikkate alınarak gelecek aylara ilişkin orta vadeli rota planlamasının revize edileceği belirtildi.

Jet yakıtı kıtlığı Avrupa'yı sarsıyor

Geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle gelecek ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıklamış, Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

AB rafinerileri, jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Geriye kalan jet yakıtı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.