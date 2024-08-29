Lukaşenko, Belarus Ordusu'nun görev sınırlarını açıkladı

Lukaşenko, ülkelerine yalnızca saldırı olması halinde savaşacaklarını belirterek, ordunun ülke dışına çıkmayacağını belirtti ve ülkenin haber ajansı Belta’ya yaptığı açıklamada, “Ülkemiz dışına çıkma emri olmadı ve olmayacak. Yalnızca kötü niyetle bize gelirlerse savaşacağız. Bu kadar” diye konuştu.

Tatbikat nedeniyle Rusya'ya roket ve topçu birliği gönderimi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirterek, sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu. Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığı, 26 Ağustos'ta tatbikat nedeniyle Rusya'ya roket ve topçu birliklerinin gönderildiğini bildirmişti.