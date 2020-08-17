Lukaşenko yeni seçim talebini kabul etti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, muhalefetin seçimin yenilenmesi çağrılarını kabul etti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki yeni seçim taleplerini kabul etti.
RIA Haber Ajansı'nın haberine göre, Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkede yeni bir anayasanın kabul edilmesinin ardından yeniden seçim yapılabileceğini açıkladı.
Lukaşenko, muhalefetin seçimin yenilenmesi çağrılarını, "Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek" diyerek reddetmişti.
Ayrıca, Belarus Başsavcılığı, ülkede düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde gözaltına alınanların neredeyse tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto başlamıştı.
Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti
Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.