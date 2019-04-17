Lüks markalar yardım yarışında

17 Nisan 2019

Fransa tarihinin sembolü, hem de ülke silüetinin vazgeçilmez bir parçası olması nedeniyle "Paris'in kalbi" olarak da anılan Notre Dame Katedrali'nin alevlere teslim olmasının ardından ülke tam anlamıyla bir şok yaşıyor. 850 yıl önce inşa edilen katedral 8.5 saat boyunca cayır cayır yandı. Fransı halka ve ülkedeki tüm müslümanlar Notre Dame'ın cayır cayır yanmasını gözyaşlarıyla izlerken, ünlü yapıyı ayağa kaldırmak için bir araya geliyor. Ülkenin en zengin işadamları yeniden inşa çalışmaları için yüzmilyonlarca euro bağış yaparken, müslümanlar dahil tüm halk kurulan online bağış platformlarından para yardımında bulunmaya başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Gotik katedral mimarisinin en güzel örnekleri arasında olan Katedrali yeniden inşa etmek için çalışma başlatacağını belirtti. Fransa'nın sembolü olarak gösterilen Katedral'in büyük ölçüde zarar görmesi sonucunda Türkiye dahil birçok ülke üzüntülerini dile getiren mesajlar yayınladı.

Lüks markalardan dev bağış

Fransa'nın önde gelen işadamları da hemen devreye girdi. Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQueen, Bottega Vanega gibi lüks markaları bünyesinde barındıran şirketler grubu Kerin'in Yönetim Kurulu Başkanı, Fransız milyarder François-Henri Pinault, Notre-Dame'ı yeniden inşa etmeye yönelik 100 milyon euro bağışta bulunduğunu açıkladı. Bir bağış duyurusu da Louis Vuitton ve Christian Dior gibi şirketlerin bulunduğu LVMH grubunun başkanı ve CEO'su Bernard Arnault'dan geldi. Arnault, Fransa'nın sembolü için 200 milyon euro bağışlayacağını belirtti. Enerji devi Total'in CEO'su Patrick Pouyanne Katedral'in yeniden inşasına 100 milyon euro katkı sağlayacaklarını açıkladı.

Yeniden inşaası 5-7 yıl sürebilir

Kitle fonlama sitesi Go Fund Me'nin sözcüsü John Coventry, Notre-Dame için para toplayan 50'den fazla kampanyanın başladığını duyurdu. Ajansa göre tarihi katedrali en çok ziyaret eden ülkelerden olan ABD'nin vatandaşları, bağış kampanyasına da en fazla ilgiyi gösterenler arasında bulunuyor. Bu arada Notre Dame Üniversitesi mimarlık bölümü öğretim üyeleri, yaptıkları açıklamada, Katedralin yeniden inşaasının 5 ila 7 yıl sürebileceğini söylediler.

Yılda 14 milyon turist ağırlıyor

• Notre Dame Katedrali'nin inşaatı 12. yüzyılda başladı ve 200 yıldan fazla sürdü.

• VI. Henry ve Napoleon Bonaparte kraliyet tacını burada giymiş, Jeanne d'Arc burada azize ilan edilmişti.

• Aldığı darbelere rağmen, 20. yüzyılda iki dünya savaşını da atlattı.

• Katedral Avrupa'da en çok turist çeken tarihi yapılardan biri. Her yıl 14 milyona yakın turist buraya akın ediyor. Katedrale giriş ücreti 8.5 milyon euro.

Yangın sırasında eserler kurtarıldı

Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, Kuzey Çan Kulesi ile ana bina kurtarıldı. İtfaiye yetkilileri restorasyon çalışmalarının yangını başlattığından şüpheleniyor. Paris Vali Yardımcısı Emmanuel Gregoire, alevlerin çok hızlı bir şekilde yayılmasının nedeninin binanın 12. yüzyıldan kalma tahta çatı kirişleri olduğunu söyledi. Yangın sırasında içeriden olabildiğince eserin dışarıya çıkarıldığı belirtilirken, 13. yüzyılda yaşayan Fransız Kralı Louis'in giydiği ceket de kurtarılanlar arasında.

Birçok müzikale ilham verdi



Ortaçağ'da Paris'in merkezi ve Katoliklerin sembolü olan Katedral'in ölümsüz hale gelmesinde, Victor Hugo'nun başyapıtı "Notre Dame'ın Kamburu"nun da rolü büyüktü. Kitabın ana karakterleriden Quasimodo birçok müzikale ilham verdi.