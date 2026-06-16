Lüks saat sektörünün duayeni Philippe Stern hayatını kaybetti
İsviçre merkezli lüks saat markası Patek Philippe’nin Onursal Başkanı Philippe Stern, 88 yaşında hayatını kaybetti. Markayı küresel prestijin simgelerinden biri haline getiren Stern, sınırlı üretim anlayışı ve saatçilik mirasının korunmasındaki rolüyle tanınıyordu.
Dünyanın en çok tanınan lüks saat markalarından Patek Philippe’yi 1977 yılında yönetmeye başlayan Philippe Stern, 2009’a kadar görevinin başında kaldı. Philippe Stern döneminde Patek Philippe sınırlı üretim ve bağımsız aile şirketi yapısını korudu. Dünyanın en değerli markalarından biri oldu.
En iyiler onun zamanında üretildi
Philippe Stern'in liderliğinde geliştirilen birçok model bugün müzayedelerde milyonlarca dolara alıcı bulurken, marka da dünyanın en değerli saat üreticileri arasında yer aldı.
Yerine oğlunu geçirdi
2009 yılında yönetimi oğlu Thierry Stern'e devreden Philippe Stern, daha sonra Onursal Başkan olarak görev yapmayı sürdürdü.
Philippe Stern’in ölümü İsviçre’de büyük üzüntü yarattı. Patek Philippe’nin cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.