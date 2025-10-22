Lüksemburg tahtına yeni vâris
Lüksemburg Prensesi Alexandra, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebek, Lüksemburg taht sıralamasında dokuzuncu sırada yer alıyor.
Lüksemburg Prensesi Alexandra'nın dört gün önce bir erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı.
Bebek, 17 Ekim Cuma günü doğdu ve Hélie adını alacak.
Prenses Alexandra ve eşi Nicolas Bagory, ikinci kez anne-baba oldu. Çiftin Mayıs 2024’te doğan Victoire adında bir kızları bulunuyor.
Hélie adı verilen bebek, annesi ve ablasının ardından Lüksemburg taht sıralamasında dokuzuncu sırada yer alıyor.