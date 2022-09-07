Lutfhansa'da grev iptal edildi

Alman havayolu Lufthansa ve Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, ücretler konusunda yaşanan anlaşmazlıkta anlaşmaya vardıklarını ve bu hafta yapılmasını planlanan ikinci grevin iptal edildiğini duyurdu.

Anlaşma, geçen hafta yüzlerce uçuşun iptal olmasına neden olan ve yaz uçuşlarında kaosa neden olan grev sonrasında geldi.

Lufthansa pilotları 2 Eylül Cuma günü greve gitmiş, şirket Frankfurt ve Münih'teki yaklaşık 800 uçuşunu iptal etmişti.