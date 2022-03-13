Lviv'deki saldırıda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

Rus güçleri Ukrayna’nın batısında Polonya sınırına 25 km uzaklıkta olan ve NATO’nun Ukrayna ordusuna verdiği askeri eğitimlerin gerçekleştiği bir askeri üsse füze saldırısı düzenledi. NATO ile Ukrayna’nın yaptığı ortak tatbikatların büyük bir kısmı Lviv’deki bu üste yapılmıştı. Son büyük tatbikatlar eylül ayında gerçekleşmişti. İşgalin başından bu yana Batı’ya en yakın gerçekleşen Rus saldırısı, NATO nezdinde kendi topraklarına yapılmış bir saldırı olarak kabul edilmiyor. NATO üyesi Polonya yakınlarındaki saldırıda Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgiye göre 30 Rus füzesi fırlatıldı.

Saldırıda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 134 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Batıda bir kente daha saldırı gerçekleşti. Ivano-Frankivsk kentinin havalimanına da Rus birliklerin saldırdığı aktarılıyor.

Polonya: Kitle imha silahı kullanılırsa işler değişebilir

Ukrayna’nın talep ettiği MIG-29 savaş uçaklarını “NATO olarak karar verilmesi gerektiğini” vurgulayarak göndermeyen Polonya’da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, BBC’ye verdiği röportajda NATO’nun 3. Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olmamak için savunma modunda olduğunu, ancak Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal silah gibi kitle imha silahlarını kullanmasının “işleri değiştirebileceğini” söyledi.