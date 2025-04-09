Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı

Fransa’nın Lyon kentinin Belediye Başkanı Grégory Doucet, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Fransız basınında emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Yeşiller Partisi'nden olan Doucet, bu sabah yerel saatle 08.00'de gözaltına alındı ve mali polis tarafından sorgulanıyor.

Le Figaro gazetesine konuşan belediye yetkilileri, gözaltı işleminin soruşturmanın doğal bir süreci olduğunu belirterek, Belediye Başkanı’nın adli makamlarla tam bir iş birliği içinde hareket ettiğini ifade etti.

Soruşturmanın odağında, 2016-2020 yılları arasında Lyon Belediyesi'nde izin verilen sayının üzerinde 24 kişinin usulsüz şekilde işe alınması yer alıyor. Bu durumun kamu kaynaklarının zimmete geçirilmesi amacı taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

2020 yılından bu yana Lyon Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Doucet, ülkenin en büyük üçüncü kentinin yönetiminden sorumlu. Soruşturmanın seyri ve olası gelişmeler kamuoyunun yakın takibinde.