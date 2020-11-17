Maas: AB bütçesinin onaylanacağından eminim

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) bütçesinin ve ekonomik toparlanma teklifinin er ya da geç çözüleceğini söyledi.

Polonya ve Macaristan'ın bütçe ve toparlanma paketini veto etmeleri konusu hakkındaki yorumu sorulduğunda Maas, Almanya'ın Avrupa Konseyi başkanlığının devam etmesi ve müzakerelerde moderatör olması sebebiyle, "Ne düşündüğümü söylemek akıllıca bir hareket olmaz" dedi.

Günün erken saatlerinde Polonyalı yetkililer Varşova'nın AB antlaşmaları ve Avrupa Konseyi'nin temmuz ayı kararlarına uygun alternatif teklifleri değerlendirmeyi beklediklerini duyurmuşlardı.

Diğer yandan Almanya İçişleri Bakanı Michael Roth AB üye devletlerine sorumluluk sahibi olma ve COVID-19 mücadelesinde birlik olma çağrısı yaptı.