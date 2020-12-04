Maas: Almanya İran ile yeni bir nükleer anlaşma istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşması olarak da bilinen, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) daha kapsamlı yeni bir anlaşma ile güncellemesi gereğine işaret etti.

Spiegel'e konuşan Maas, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden yönetiminin mevcut anlaşmanın yetersiz kaldığını görmesi gerektiğini ifade etti.

Maas, Almanya'nın İran'dan beklentisini nükleer silahsızlanmanın yanı sıra balistik füze programının da iptali olduğunu belirtti.