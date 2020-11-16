Macaristan AB bütçesini veto etmeyi planlıyor

Macaristan hükümeti sözcüsü, ülkenin AB'nin 2021-2027 yılları arasını kapsayan bütçesi ve COVID-19 toparlanma fonunu, hukuk egemenliği çerçevesinde veto edeceğini açıkladı.

AB'nin şartları, yardım alan ülkelerin AB'nin demokratik standartlarına uymalarını gerektiriyor, ancak Macaristan bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "şantaj" anlamına geldiğini iddia ediyor.

Avrupa Parlamentosu ve hükümetler, geçen hafta 1 trilyon euroluk bütçe ve 750 milyar euroluk kurtarma fonunun ayrıntıları üzerinde anlaştı, ancak üye devletlerin, fonlama koşulluluğu konusundaki siyasi tutumlarını ifade etmeleri bekleniyor.