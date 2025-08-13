Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna savaşı kaybetti, Rusya kazandı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’daki savaş ve uluslararası diplomasiye ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Dün akşam Youtube’daki “Patrita” adlı programda güvenlik politikası uzmanı György Nogradi ile konuşan Orban, “Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuşurken sanki bu savaş ucu açık sürecekmiş gibi davranıyoruz ama öyle değil. Ukraynalılar savaşı kaybetti, Rusya bu savaşı kazandı” dedi.

“Batı ne zaman kabul edecek?”

Orban, asıl sorunun “Ukrayna’nın arkasında duran Batılıların bu durumu ne zaman ve hangi şartlarda kabul edecekleri” olduğunu söyledi. Avrupa’nın kendi geleceği için Rusya ile müzakere etmesi gerektiğini savunan Orban, Ukrayna’nın teslim olmamasının tek sebebinin Avrupa ve kısmen ABD’den aldığı destek olduğunu vurguladı. Orban, “Eğer müzakere masasında değilsen, o halde menüdesin” ifadesini kullandı.

Ukrayna bildirisine veto

Macaristan Başbakanı, AB Konseyi’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da yapacağı görüşme öncesinde yayımladığı Ukrayna bildirisini veto ettiğini de açıkladı. Gerekçe olarak bildiride Ukrayna’nın AB üyeliğine atıfta bulunulmasını gösteren Orban, “Macar halkı ‘Ukrayna, AB üyesi olmayacak’ diyor. Bu karara aykırı hiçbir beyanı imzalamam” dedi.

“Avrupa gülünç duruma düştü”

Orban, Rusya ve ABD liderlerinin müzakere için bir araya geldiği ortamda Avrupa’nın davet edilmemesini “gülünç ve acınası” olarak nitelendirdi. “İki lider oturup müzakere ederken davet edilmemişseniz, dışarıdan bağırmak olmaz” diyen Orban, Avrupalı liderlerin “büyüklük arzusunu” kaybettiğini, güçlü olmanın iyi yaşam için şart olduğunu dile getirdi.