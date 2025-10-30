Macaristan Başbakanı Orban ve Donald Trump bir araya gelecek

Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Viktor Orban'ın 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini duyurdu.

Gulyas, Orban ve Trump'ın enerji, savunma sanayi, ekonomi ve finans alanlarında da iş birliği anlaşmaları imzalayacağını belirterek, "Bunların bir kısmı zaten müzakere edildi, bir kısmıyla ilgili görüşmeler ise devam ediyor" dedi.

Gulyas, ABD'nin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımların Macaristan'ın petrol ithalatını doğrudan etkilemediğini, ancak Orban'ın yaptırımlardan muafiyet talebinde bulunacağını belirtti. Gulyas ayrıca, Orban ile Trump'ın Ukrayna'da barış sağlanması amacıyla Trump ile Putin arasında zirve düzenlenmesi yönünde bir planı görüşebileceklerini söyleyerek, "Bu görüşme aynı zamanda iki devlet başkanına, ABD-Rusya görüşmesi ve bu görüşme aracılığıyla Rusya-Ukrayna barış anlaşması için yol haritasını belirleme fırsatı sunuyor" dedi.

Çıkmaza giren Trump-Putin görüşmesi

Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla bu ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğini açıklamış, ancak yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle görüşme ileri bir tarihe ertelenmişti.